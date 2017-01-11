北市警方破獲德州撲克地下賭場

北市警松山分局破獲德州撲克地下賭場，起出籌碼約60萬元。（黃世麒攝）

遭破獲的地下賭場。（翻攝畫面）

北市警松山分局日前接獲線報，指延吉街巷弄內1間已歇業的餐廳有人聚賭，懷疑是德州撲克地下賭場。經多日跟監埋伏觀察後，11日凌晨見時機成熟一舉破獲，逮捕賭客及工作人員共13男2女，起出籌碼60萬元、賭金2萬元，全案依賭博罪嫌移送法辦。

(中時)