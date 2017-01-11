奧蒂嘉投資代表陪訪 總統對台尼有信心

總統蔡英文今天與台尼企業商會早餐會，尼國總統奧蒂嘉的投資代表巴多達諾也陪同；蔡總統說，影響國際經濟情勢走向的變數更多更複雜，但她有信心台尼可以維持強化經貿發展。

蔡總統正出訪尼加拉瓜，她今天率領訪團成員與台尼企業商會會長王海南(Gilberto Wong)、尼加拉瓜企業人士早餐會。

奧德嘉投資代表、部長級的巴多達諾（Alvaro Balfodano)，陪同蔡總統出席早餐會；巴多達諾也是尼國促進投資代表處及加工出口區管理委員會主席。

蔡總統在早餐會致詞時提到，2006年台尼簽署自由貿易協定；這10年間雙方貿易成長速度快，尼國對台灣出口金額大幅成長了10倍，尼加拉瓜更是台灣友邦中，唯一在雙邊貿易中享有出超的國家；這顯示，自由貿易協定除了為兩國企業發展帶來可觀利潤，也使兩國關係更加密切。

蔡總統對尼加拉瓜工商業界說，國際經濟的局勢在跨入21世紀之後，變化快速，影響局勢走向的變數也更多、更複雜，但她有信心台灣與尼加拉瓜兩國可以維持和強化經貿的發展。

不過，她也說，要確保台尼在經濟貿易上的合作優勢，必須不斷創新優化，例如生產方面，作業流程可更精進，市場方面可以互為基地，合作拓銷亞太及中美洲的市場。

她期待，透過互補性強的經貿條件，台灣向尼國採購優質的農漁牧產品，尼國引進台灣經營管理技術以及加工機器設備，兩國相互支援，達到協助尼加拉瓜產業升級目的。

蔡總統說，隨團的企業成員都是在台灣具有代表性的企業，也非常期待企業代表們在這次來尼加拉瓜訪問的行程當中，可以找出好的投資的機會，「讓我們與尼加拉瓜的經貿往來可以再往前走一步」；希望在座人士持續與台灣朋友密切合作，為彼此及兩國商貿發展創造更大福利。1060111

(中央社)