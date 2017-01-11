成衣廠巧製愛犬領巾 蔡總統超開心

總統蔡英文今天參訪尼加拉瓜台商成衣廠，如興紡織董事長陳仕修用了自家生產的牛仔布，裁製6條狗狗領巾，要送給蔡總統的3隻愛犬，讓蔡總統開心地笑了。

尼加拉瓜為吸引外資，於1911年設立國營Las Mercedes免稅加工出口區一處，另准許民間自行設立加工免稅區。免稅區內廠商享有尼國政府提供多項稅賦獎勵措施。目前在國營Las Mercedes免稅出口區內，有鼎大、中國今一製衣廠。此外，如興製衣廠也自行設立免稅加工廠。

正在尼加拉瓜出訪的蔡總統今天前往台商企業鼎大成衣廠、中國今一成衣廠及如興紡織參訪，除了聽取相關簡報，瞭解各廠營運生產情況與台商在地的投資經驗，也實地參觀生產線，體驗現場員工作業情形；府方指出，鼎大是1997年來中美洲投資，目前是中美洲最大成衣產業。

參訪如興紡織時，如興紡織董事長陳仕修用了自家生產的牛仔布，裁製6條狗狗專屬領巾，要送給蔡總統的3隻愛犬，1狗2條，髒了可替換，領巾上繡著狗狗的名字。

蔡總統收下禮物時，表情超開心。事後蔡總統還向媒體秀出領巾，直說「很喜歡」。1060111

(中央社)