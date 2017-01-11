今晨低溫14度白天逐漸回暖 週五變天轉濕冷
今天（１１日）清晨中部以北及宜蘭低溫仍只有１４至１７度，其他地區約１７、１８度，而白天開始東北季風逐漸減弱，氣溫略為回升，北部、東北部及東部高溫約２０至２３度，中南部及東南部可達２４至２７度，感受溫暖舒適，但中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請添件衣物以免受涼。
根據中央氣象局資料顯示，至於降雨方面，由於今天水氣偏少，各地大多為多雲到晴、陽光露臉的天氣，僅基隆北海岸及東半部有些零星雨。另外，由於東北風影響，臺南以北、東半部及各外島易有８到９級強陣風，沿海風浪較大，前往沿海活動的朋友要特別注意安全、並留意風大時溫度感受會比較冷，請適時添加外套。
氣象局指出，明天下半天起因受到鋒面影響、週五（１３日）全臺降雨機率提高、雲量也明顯增加，北部及東半部轉為有雨的天氣型態，預計週五、週六（１４日）將是水氣最多的時候，要到週日（１５日）、下週一（１６日）水氣減少後降雨才會逐漸緩和。
而鋒面通過後週五起大陸冷氣團南下，週五全臺的溫度將明顯下降，這波冷空氣影響最明顯的時刻將落在週六到下週一清晨，北部及宜蘭最低溫將下探１３度、１４度，南部及花東也僅１６度至１８度，提醒民眾適時添加保暖衣物。
至於空氣品質方面，今天高屏AQI紅色警示(對所有族群不健康)，雲嘉南、金門及馬祖橘色警示(對敏感族群不健康)。其他地區普通至良好，指標污染物PM2.5。
(中時電子報)
關鍵字：天氣
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