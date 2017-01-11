迎川普經濟新時代 世銀憂喜參半

世界銀行今天預估，世界經濟成長率今年將升至2.7%。世銀特別指出，美國經濟發展影響全球，而貿易保護主義情緒興起及美國政策的不確定性，可能抵銷世界經濟復甦力道。

世界銀行今天公布「全球經濟展望」（Global Economic Prospects）報告，相較於對去年全球經濟成長率的估值為2.3%，世銀指出，今年世界經濟將呈現溫和復甦態勢，預估成長率達2.7%。

美國總統當選人川普即將就任，而他標榜「美國優先」、趨向貿易保護主義的態勢，則成為影響全球經濟復甦的關鍵。世銀在報告中未點名川普，但報告名稱提到今年將是「不確定年代的虛弱投資」，尤其關注美國未來經濟發展走向對世界可能造成的影響。

世銀預估，美國經濟今年成長率仍維持在2.2%，但提醒必須關注美國經濟政策的不確定性、或帶來遏制全球經濟成長的情況。

美國去年底再度升息，預計今年還有升息機會。報告認為，美國的財政刺激政策，再加上製造業和投資成長重獲動力，有望促進自身經濟復甦，對全球經濟成長也有「溢出效應」，預估美國的經濟成長將為今年全球經濟成長貢獻0.1個百分點。

但世銀指出，要注意貿易保護主義情緒升溫，可能影響全球經濟復甦。

世界銀行發展預測局局長高斯（Ayhan Kose）就指出，主要經濟體的政策不確定性上升，可能為全球經濟成長帶來不利影響。

世銀預估，如果美國未因政策的不確定性而出現「抵銷效應」，到2018年、美國對世界經濟成長的貢獻則至少達0.3個百分點。

世銀強調，美國經濟受惠於強化與世界其他國家的聯繫，也因此，如果其他已開發經濟體復甦無力，也會影響美國發展，而美國經濟政策的不確定性，則可能遏制全球經濟成長前景，環環相扣。

世銀預估，已開發經濟體今年的經濟成長率將小幅升至1.8％。1060111

(中央社)