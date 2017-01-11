油耗造假案 福斯願付美方1,386億達成和解

福斯集團今與美國官方達成高額的罰款，已換取訴訟案的和解。（圖/美聯社）

國際知名汽車大廠福斯（Volkswagen AG），在和美國官方多次反覆協商後，今同意以支付高達43億美元（約1,386億台幣）的罰金為代價，換取美方在先前對其柴油油耗數據造假控訴案中達成和解。加上此筆罰款後，福斯集團已為此付出超過192億美元（約6,191億台幣）的高額代價，更因為集團的疏失，未來3年必須接受獨立監察機構的看管。

據路透社（Reuters）報導，因前年（2015）爆發油耗測試軟體數據造假醜聞，而遭控告的德國福斯集團，在多次與美國司法部協商後，最終達成支付43億美元（約1,386億台幣）罰款的和解。在此同時，福斯集團也同意與過去近50萬名美國車主，買回或進行整體維修那些因數據造假而會造成污染的車輛，估計耗資將上看175億美元（約5,643億台幣）。

去年紐約司法廳對福斯數據造假一案進行調查和起訴。（圖/美聯社）

購買到油耗與污染數據造假車輛的車主，舉牌要求福斯把車子買回。（圖/美聯社）

福斯集團於2015年9月份遭踢爆，旗下在美國出售的數十萬輛柴油車輛，所裝設聲稱能降低油耗與污染的監控軟體，實際上是數據造假的假象，當醜聞一爆發後，才赫然發現不僅在美國本土，全球各地至少1,100萬輛裝有此軟體的車輛上路，所產生的污染遠遠超過其顯是的數據。福斯此舉造成美國官方和歐盟的強力譴責，並面臨排山倒海而來的多起訴訟案和求償，包含旗下員工也遭到美國檢方以詐欺罪嫌起訴。

但諷刺的是，集團內眾多高階管理幹部多半從醜聞或訴訟案中脫身，包含因醜聞案下台辭職的前任執行長馬丁·文德恩（Martin Winterkorn）。對於銷售額度也似乎不再受到拖累，去年度福斯集團在全球的汽車銷售量更創新高，大幅成長高達12%，以1,030萬輛擊敗日系大廠豐田（Toyota），躍居去年全球最大銷量車廠。

(中時電子報)