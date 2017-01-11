NBA》搞失蹤觸怒高層 沃神：羅斯留尼克打問號

羅斯未請假突然缺賽，讓尼克高層很不爽。(美聯社資料照)

(06:45更新文圖)尼克主控「飆風玫瑰」羅斯昨賽前大搞失蹤，全隊沒人知道他去哪，球隊最終在主場輸給鵜鶘。賽後球團指他是因「家庭因素」趕回芝加哥，但一般推測，羅斯應是和總教練吵架才缺賽。《雅虎體育》王牌記者「沃神」沃納洛斯基指出，羅斯不告而別，已觸怒球隊高層，續留尼克出現變數。

羅斯(Derrick Rose)今天稍早已回尼克隊，因其不告而別，球隊將對他罰款處罰，但不會禁賽。沃神昨指出，有消息來源告訴他，尼克高層開始研究羅斯未來動向，甚至懷疑羅斯有想要繼續留在尼克嗎？今年7月羅斯的合約就要到期。沃神透露，羅斯未請假的突然缺賽，讓尼克高層勃然大怒。

羅斯突消失的原因，很可能是對尼克主帥荷納塞克(Jeff Hornacek)不滿。尼克前兩戰對公鹿和溜馬，羅斯第四節完全沒上，消息人士指這讓羅斯非常沮喪，羅斯並曾多次批評過荷納塞克。對於突缺賽，羅斯今表示，完全是家庭因素，和籃球無關。28歲的羅斯，本季場均可拿17.3分、4.5助攻和3.9籃板。

(中時電子報)