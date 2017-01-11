陽光露臉天氣舒適 東半部局部零星雨

我要評比

中央氣象局表示，今天白天起東北季風減弱，氣溫回升，北部及宜花高溫可達攝氏23度，中南部及台東可達27度，感受溫暖舒適，各地多可看到陽光露臉，僅基隆北海岸及東半部有局部零星雨。

氣象局說，今天清晨中部以北及宜蘭低溫仍只有14至17度，其他地區約17、18度，白天起東北季風逐漸減弱，氣溫略回升，北部及宜花高溫約20至23度，中南部及台東可達24至27度，感受溫暖舒適，日夜溫差也較大，早出晚歸的朋友建議添件外套。

降雨方面，水氣仍偏少，各地大多為多雲到晴、陽光露臉的天氣，僅基隆北海岸及東半部有些局部零星雨。

今天高屏AQI紅色警示(對所有族群不健康)，雲嘉南、金門及馬祖橘色警示(對敏感族群不健康)，其他地區普通至良好，指標污染物PM2.5，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060111

(中央社)