美股收盤漲跌互見 通用汽車大漲3.7%

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華爾街股市今天收盤三大指數漲跌互見，通用汽車公司（General Motors）由於2017年獲利預測樂觀，股價收盤大漲3.7%。

彭博報導，道瓊工業指數收盤下跌31.85點，或0.16%，來到19855.53點。

標準普爾500指數收盤持平，報2268.90點；那斯達克指數上漲20.00，或0.36%，來到5551.82點。

分析師稍早表示，自去年11月初川普（Donald Trump）當選美國總統後，美國股市一路大漲，但他們擔心企業獲利成長可能不符預期。1060111

(中央社)