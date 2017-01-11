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首次海外測試 美遣F-35B戰機分隊赴日

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F-35B
美軍派遣數架F-35B型戰機前往日本，進行首次海外測試。（圖/美軍DVIDS網站）

在準總統川普（Donald Trump）就職前一週，美軍派遣新一代隱形戰機F-35B（F-35B Lightning II）前往日本，預計將駐紮在岩國航空基地（Air Station Iwakuni），進行首次的海外測試任務。試圖透過本次的測試，解決困擾已久的技術問題與製造成本過高的議題。

美正式通知日 明年部署16架F-35B戰機

據法新社（AFP）報導，美軍新一代作戰主力F-35B型戰機，為解決困擾多時的技術與零件問題，美國軍方已派遣一個分駐隊前往日本岩國航空基地，將在此開始首次的海外測試任務。然而選在此時，軍方舉動被外界解讀為是趁曾大肆批評F-35戰機的川普上台前，抓緊時間進行相關的研發測試項目，以防新政府就職真的將F-35計畫中止。然而面對未來的新「主帥」，軍方仍堅持F-35戰機的優越能力和必要性，不斷透過聲明和實際行動，要證明給川普和其執政團隊看。

AV-8B Harrier
美軍現役的戰鬥主力之一：AV-8獵鷹II式攻擊機。（圖/美國海軍網站）

F-35B
先前在美國海軍美利堅號上的四架F-35B戰機飛行測試。（圖/美軍DVIDS網站）

F-35B型，屬於美國海軍陸戰隊與英國海軍選用的機型，是垂直／短場起降型的戰鬥機。採用單座設計，是AV-8獵鷹II式攻擊機（AV-8 Harrier II）的升級版本。但由於垂直起降技術的困難程度高，加上經驗不足，導致相較於其兩種A和C型，不僅生產進度嚴重落後外，還出現不少問題。將上任的川普先前就曾大肆批評F-35戰機研發計畫太浪費經費，更要求波音（Boeing Co.）重新對現役的「大黃蜂」F-18戰機（McDonnell Douglas F/A-18 Hornet）進行改良升級並重新報價，似乎想以此取代F-35戰機。

雖然此次派駐早在去年底就傳出消息，但有鑑於大陸解放軍近期來頻頻投入新型武器，從海空兩方面觸碰灰色地帶，進行軍事演習或測試，造成亞太地區（尤其是東北亞）時常有緊繃的局面，美軍繼上回派駐預警機後再派戰機，似乎有部份是要監控和警告大陸的成份存在。

(中時電子報)

日本同意岩國基地部署美國F-35B戰機

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關鍵字：美國日本F-35B岩國基地海外測試
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