中國大陸經濟放緩 世銀放眼東南亞
世界銀行今天預估，中國大陸今年經濟成長率為6.5%，與去年的預估值6.7%相較，世銀認為，東南亞國家的成長動能，將減緩中國經濟放緩對區域經濟的影響。
世界銀行今天公布「全球經濟展望」報告，相較於預估中國去年經濟成長率為6.7%，世銀下修中國今年經濟成長率的估值為6.5%。
報告提到，北京官方去年透過過政策支持投資基礎設施建設，減少私人資本市場投資放緩的影響，但中國資本外流規模仍大；另外，服務業超越工業、成為主要成長動力，強勁內需減緩了外需薄弱的影響。
不過世銀提醒，包括貿易保護主義抬頭、已開發經濟體的政策不確定性升高，可能的貿易壁壘等都會影響亞太地區與中國經濟的發展，如果中國經濟成長放緩的速度超於預期，會對亞太區域產生重大溢出效應。
對亞太地區今年的經濟成長，世銀預測成長率將放緩至6.2％，與去年估值的6.3％相較是小幅下修，若扣除中國，對亞太地區今年的經濟成長率估值則為5.0%。
世銀指出，中國經濟放緩對區域經濟的影響，將因區域內其他國家的經濟增速加快而抵銷，東南亞國家中，預估寮國今年經濟成長率可達7.0%為最高。
另外，世銀提到，泰國將在信心改善和寬鬆政策支持下、加速成長；預估印尼今年因私人投資增加，經濟成長率將增至5.3％；馬來西亞則因今年大宗商品價格下跌趨穩，預估成長率可達4.3％。
報告未提到台灣。1060111
(中央社)
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