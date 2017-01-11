疑供應過剩 國際油價續跌

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由於市場擔心，伊拉克出口創新高，同時美國產量不斷增加，可能會破壞石油輸出國家組織（OPEC）減少供應量的努力，國際油價今天繼續下挫。

路透社報導，紐約商品交易所西德州中級原油2月交割價重挫2.2%，以每桶50.82美元作收。

倫敦北海布倫特原油3月交割價急跌2.3%，收在每桶53.67美元。1060111

(中央社)