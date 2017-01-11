1月11日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

遼寧號北返 我戰機升空警戒

軍方高層昨天深夜透露，在南海進行遠航訓練的中共航母遼寧號已在昨晚動身北返，迄今日凌晨零時為止，遼寧號尚未進入台灣海峽。據了解，國安單位與國防部昨夜均緊急因應處置，我反潛機P3C與IDF、F-16戰機等緊急升空嚴密監控，做先期警戒。昨夜11時，遼寧號的位置已在東沙海域。

春節疏運 北高6小時？交通部不保證

交通部昨公布春節疏運方案，除夕至初五將維持前一日晚間11點至清晨6點免收費，部長賀陳旦指出，台北往返高雄所花的時間，交通部今後不用把6小時當成十字架，扛在自己身上，用路人若選在擁擠的時間上路，誰也不能做保證。

許勝雄：政府提配套 一例一休創三贏

為一例一休紛擾解套，工業總會理事長許勝雄昨（10）日呼籲政府應與企業共同承擔，用合作夥伴的態度，共同解決問題，並提出足夠配套，才能讓目前陷入「三輸」爭論的政策，轉輸為贏、甚至創造「三贏」。

蘋果日報

離譜 生病請假323天 卻到處抗爭年金改革 校長爽退休月領5萬

太自私了！一路請假到退休！新竹縣一名國中女校長，前年調派至新學校，上任不到幾天，就以跌倒受傷為由，1年請假323天，期間薪水照領，退休再爽領每月5萬元退休俸，引發爭議，但教育處表示校長依規請假未違法，女校長也喊冤指稱早就申請退休，後來不幸受傷，才會一路請假到退休。專家則認為，女校長雖未違規，卻影響觀感，也有校長批評，佔著校長缺卻不做事，「太離譜！」

青年就業方案 被爆職缺爛

為鼓勵高中職畢業生不直接升學，先工作增加社會經驗，政府推出「青年教育與就業儲蓄帳戶」，參與者到政府媒合企業工作，除薪水外政府每月還補助1萬元。但據悉，政府提供的工作多是夜班、輪班，甚至薪水僅2萬多元。高中職畢業生說吸引力有限，家長批政府敷衍了事，立委也譏政策是「大笑話」。行政院強調，正常工作本就有輪班、夜班，且加上補助月薪至少3萬元。

蔡會晤尼國總統 台媒看直播才知

總統蔡英文出訪中美洲友邦行程昨抵達尼加拉瓜，準備出席尼國總統奧德嘉就職典禮。奧德嘉派親信、國際事務顧問孟卡達接機，隨後與蔡會晤。不過依慣例應是不公開的會晤，尼國電視台卻實況轉播，隨團出訪的台灣媒體事先還未被告知會晤行程，連我外交部長李大維都是到現場才知有實況轉播。會晤遭實況轉播，我總統府發言人黃重諺說：「他們真的非常熱情，這個部分我們只能接受。」

聯合報

工總籲放寬彈性工時 政院：一例一休準時上路

一例一休紛爭不斷，工商團體日前喊出造成「三輸」，工總理事長許勝雄昨天發表千言書，指修法是希望讓民眾比照歐美先進國家的生活型態，但這並非一夕可達成的願景，他向政府喊話，希望適度放寬彈性工時；行政院和勞動部都否認有彈性工時規畫，勞動部還強調，前六個月是宣導、輔導期，並非寬限期，七月起將務實執法，宣示力推周休二日決心。

蔡總統一日兩會 奧蒂嘉：樂意訪台

沒有遲到，也沒有爽約，尼加拉瓜總統奧蒂嘉在就職典禮前一天，與到訪的總統蔡英文會面，原本預定半小時的會面，兩人講了一小時四十分鐘，奧蒂嘉向蔡總統表示，如果未來台灣與尼加拉瓜之間，有什麼重要的協議可以簽署，他很樂意帶著夫人一起到台灣訪問。

技職校院招嘸人 恐遭退格改為專科

國內專科學校30年來由77校驟減剩13校，大多升格為技術學院或科大，但不敵少子化，逐漸面臨招生困境。基於產業仍需求五專人力，教育部因此修法，規定學生不滿3千人、且近兩年新生註冊率都不到5成的技職校院，得命其改制回專科。

自由時報

帶頭追打黃之鋒 四海幫堂主收押

「香港眾志」秘書長黃之鋒及香港三位立法會議員七日應邀來台時，在桃園機場遭愛國同心會等團體成員滋擾，還險些遭毆，當時傳出有人指使黑道前來「當打手」；警方追查發現，確有四海幫海巨堂堂主陳子俊等人率眾到機場，昨鎖定陳嫌另涉的暴力案件，逮捕陳嫌及其幫眾六人，因全案還有指使者，警方擴大追查中。陳子俊被警方移送新北地檢署複訊，檢方認定他涉暴力犯罪，有反覆實施之虞聲押，新北地院裁定陳子俊收押禁見。

7萬公務員薪資帳戶外洩 北市資訊局竟不知

台北市資訊局出大包，高達七萬多名北市各級公務員姓名、薪資、帳號等十多項敏感個資，鉅細靡遺全遭上網大曝光！警方人士說：「一旦被有心人士取得，將造成難以估計及彌補的傷害。」

抗爭升溫 陳建仁︰年改腳步不會停

政府推動年金改革，排定廿一日、廿二日舉行年金改革國是會議，面對監督年金改革聯盟等退休軍公教人士宣布國是會議時要埋鍋造飯抗爭，年金改革委員會昨反擊說，政府已盡可能考量各種配套，包括在改革軍公教十八％優惠存款利息時，設定老年基本生活保障、請領年齡延後和費率提高都採逐年漸進的步調，「如果抗爭團體繼續無理對抗，終遭人民唾棄！違法部分，警察也絕對會依法究辦」。

(中時電子報)