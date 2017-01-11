國防部：共軍遼寧號上午7時進入台灣海峽

我要評比

在南海進行遠航訓練的大陸航母遼寧號已動身北返，我空軍戰機昨晚緊急升空做先期監控。（中新社）

遼寧號深夜北返 國防部證實今晨7點進入台海

國防部今(11)日表示，中共遼寧號航母編隊，於今日7時進入我國西南防空識別區，沿臺灣海峽中線以西向北航行，國軍全程監偵與應處作為，籲請國人安心。

據了解，我方機艦均全程監控。這次遼寧艦過台海，並未選擇深夜，而是白天穿越台灣海峽。昨夜11時，遼寧號的位置是在東沙海域。

遼寧號去年底自渤海起航，穿過宮古海峽，行經我東部海域南下到南海進行航訓，今天沿臺灣海峽中線以西向北航行，將完成首次繞台航訓。這是遼寧號第2次經過台灣海峽，遼寧艦上次是2013年12月31日北返，2014年1月1日凌晨，利用夜色，通過台灣海峽。

總統蔡英文現正在中美洲友邦訪問，時機敏感。總統府發言人黃重諺在尼加拉瓜表示，總統府全程掌握且即時了解最新動態及因應狀況，國安會隨時都有掌握相關狀況，國防部也有隨時回報重要情資給遠在中美洲的蔡總統，請國人放心。

(中時)