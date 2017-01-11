偕夫曝身世造假前日 海倫清桃「牽手」約會小鮮肉
「越南林志玲」海倫清桃，本月8日與老公召開記者會，坦承從家世、學歷、年紀到婚姻全是造假，一度聲淚俱下盼取得原諒，不過卻遭踢爆記者會前一天，與一名小鮮肉牽手逛街，與記者會聲淚俱下的模樣相較，顯來格外諷刺。
根據《壹週刊》報導，海倫清桃和小鮮肉十指緊扣在小巨蛋閒晃，在準備搭電梯取車時，小鮮肉在按完按鈕後，立刻回到海倫清桃身邊，右手更緊緊抓住她，互動宛如熱戀中的情侶，但在進入電梯後因為有旁人在疑似為了避嫌，兩人還刻意保持距離，直到抵達地下停車場後，才又十指交纏走在一起。
究竟兩人關係為何? 海倫清桃透過友人表示，朋友是擔心她的安危，兩人才會相約碰面，至於為何是朋友卻「十指緊扣」，也僅以「經紀人交代不能採訪」作回應。
(中時電子報)
關鍵字：海倫清桃
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