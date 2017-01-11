國防部：遼寧艦進入台防空識別區

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國防部今天表示，中共解放軍遼寧艦已在今早進入台灣的西南防空識別區，沿台灣海峽中線以西向北航行。

國防部今天早上發布新聞稿，中共遼寧號航母編隊，在今天7時進入台灣的西南防空識別區，沿台灣海峽中線以西向北航行。

國防部表示，國軍全程監偵與應處作為，籲請國人安心。1060111

(中央社)