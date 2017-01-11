遼寧號經台灣海峽 美：密切監視
對於中國解放軍航空母艦遼寧號通過台灣海峽，國務院副發言人唐納今天說，希望這不是升高緊張，美國當然不願見到這類武力展示或是任何形式的升高緊張。
正值總統蔡英文出訪之際，外傳遼寧號在南海演訓後，已通過台灣海峽北返。中華民國國防部未證實傳聞，但表示國軍持續掌握遼寧號動態。
對此，唐納（Mark Toner）在每日新聞簡報會上回答中央社記者提問時作上述表示。
另外，國務院東亞暨太平洋事務局發言人崔葛瑞絲（Grace Choi）則在每日新聞簡報會後，以電子郵件補充指出，美國將繼續密切監視區域情勢發展，對中國海軍近來的行動，美國沒有個別評論，「但美國會繼續觀察中國在地區正進行的一系列軍事活動」；美國承認，所有國家根據國際法享有的海域與空域權利、自由及合法使用權受到保障。
她還提到，美國的根本利益是兩岸關係的和平穩定，「美國持續反對兩岸任何一方片面改變現狀的行動」， 美國敦促所有關切方採取有成效的對話，支持兩岸穩定，避免破壞穩定的行動。
而在每日新聞簡報會上，對於遼寧號通過台灣海峽，美國是否視這樣的行動為升高緊張？唐納回答，希望不是升高緊張，美國的整體策略是要降低亞太區域的緊張局勢，並創造讓各國政府能就相關議題或試圖想採取的舉措能溝通對話的機制，「美國當然不願見到武力展示或任何形式的緊張升高」。1060111
(中央社)
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