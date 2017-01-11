川普未就任企業加碼投資美 謝金河：與蔡英文成對比
美國總統當選人川普自去年11月大選取得勝利，將於本月20日宣誓就任，期間不滿三個月，卻讓全球重量級企業都表態要加碼投資美國。財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示這是川普的行動力，他還沒有握到權杖，卻撼動世界，大讚川普是一流造勢高手。對照小英總統去年元月6日已正式當選，到520正式就職，小英總統始終不願走上枱面，與川普大喇喇揮舞指揮棒恰成強烈對比。
蔡英文總統選前選後皆打出「全力提振經濟」讓台灣走出新局面，但上任後的陸客急凍與「一例一休」，已讓部分民眾吃不消。蔡英文總統任期還有3年4個多月，是否對台灣經濟有所提升結果還未明朗，民眾只能耐心感受與等待。
謝金河認為川普還沒有上台，但是他的川普大樓儼然成為美國司令部，川普賣力號召全球企業到美國投資，先是日本孫正義結盟郭台銘投資570億美元，現在是馬雲，馬雲承諾未來5年，美國的農產品及中小企業可以透過阿里巴巴平台，把產品賣到中國，而且，5年內會幫美國創造100萬個工作機會。
而美國本土企業，從開利冷氣把生產基地留在美國，現在汽車廠紛紛表態要加碼投資美國，從福特，通用，克萊斯勒，現在日本Toyota紛紛表態，而科技產業從IBM到川普千求萬求的Apple，全球重量級企業都表態要加碼投資美國。大讚「川普是一流造勢梟雄！」
謝金河表示川普還沒有坐上大位，他已經指揮全球重量級企業加碼投資美國，這是川普的行動力，他還沒有握到權杖，卻撼動世界，川普真是一流造勢高手。對照小英總統去年元月6日已正式當選，到520正式就職，小英總統始終不願走上枱面，與川普大喇喇揮舞指揮棒恰成強烈對比。
(中時電子報)
文章來源：謝金河臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。