川普未就任企業加碼投資美 謝金河：與蔡英文成對比

川普未就任企業加碼投資美國，謝金河認為與蔡英文成強烈對比。(美聯社、中時資料照)

美國總統當選人川普自去年11月大選取得勝利，將於本月20日宣誓就任，期間不滿三個月，卻讓全球重量級企業都表態要加碼投資美國。財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示這是川普的行動力，他還沒有握到權杖，卻撼動世界，大讚川普是一流造勢高手。對照小英總統去年元月6日已正式當選，到520正式就職，小英總統始終不願走上枱面，與川普大喇喇揮舞指揮棒恰成強烈對比。

蔡英文總統選前選後皆打出「全力提振經濟」讓台灣走出新局面，但上任後的陸客急凍與「一例一休」，已讓部分民眾吃不消。蔡英文總統任期還有3年4個多月，是否對台灣經濟有所提升結果還未明朗，民眾只能耐心感受與等待。

謝金河認為川普還沒有上台，但是他的川普大樓儼然成為美國司令部，川普賣力號召全球企業到美國投資，先是日本孫正義結盟郭台銘投資570億美元，現在是馬雲，馬雲承諾未來5年，美國的農產品及中小企業可以透過阿里巴巴平台，把產品賣到中國，而且，5年內會幫美國創造100萬個工作機會。

而美國本土企業，從開利冷氣把生產基地留在美國，現在汽車廠紛紛表態要加碼投資美國，從福特，通用，克萊斯勒，現在日本Toyota紛紛表態，而科技產業從IBM到川普千求萬求的Apple，全球重量級企業都表態要加碼投資美國。大讚「川普是一流造勢梟雄！」

謝金河表示川普還沒有坐上大位，他已經指揮全球重量級企業加碼投資美國，這是川普的行動力，他還沒有握到權杖，卻撼動世界，川普真是一流造勢高手。對照小英總統去年元月6日已正式當選，到520正式就職，小英總統始終不願走上枱面，與川普大喇喇揮舞指揮棒恰成強烈對比。

(中時電子報)