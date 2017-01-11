大氣穩定 鄭明典：空品不理想

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氣象局預報中心主任鄭明典說，中南部又會是晴朗的一天，但大氣穩定，空氣品質並不理想。

中央氣象局預報中心主任鄭明典今天一早在臉書上PO出一張行政院環境保護署的即時影像，並表示這是台中西屯，看起來天空很美，只要沒有霾的話。

鄭明典說，早上中南部清晨輻射冷卻明顯，所以今天又會是晴朗的一天。

由於風速減弱，大氣穩定就表示空氣汙染擴散不易，空氣品質可能不會太理想，提醒民眾要注意。1060111

(中央社)