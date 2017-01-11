蔡總統出席奧蒂嘉就職 坐穆麗優旁邊
總統蔡英文今天出席尼加拉瓜總統奧蒂嘉、副總統穆麗優就職典禮，與薩爾瓦多、宏都拉斯、委內瑞拉與玻利維亞等國元首同台；蔡總統坐穆麗優旁，奧蒂嘉向蔡總統拍肩致意。
蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，重頭戲之一就是出席奧蒂嘉（Daniel Ortega）就職典禮。
奧蒂嘉西元2006年11月、2011年11月獲勝選續任總統，2016年11月3度勝選，這次奧蒂嘉搭檔第一夫人穆麗優（Rosario Murillo）勝選連任，任期將到2022年1月。
就職典禮在當地時間下午4時30分（台北時間11日上午6時30分）在尼加拉瓜革命廣場舉行，現場湧入數千民眾同慶；就職典禮現場，歌舞表演炒熱氣氛，群眾情緒高昂。
奧蒂嘉一出場，現場民眾立刻熱烈歡呼。奧蒂嘉與出席典禮的各國元首一一打招呼，還拍了拍蔡總統肩膀。
奧蒂嘉與穆麗優坐在主舞台中間，蔡總統坐穆麗優旁，蔡總統另一邊是薩爾瓦多總統桑契斯（Sanchez Ceren）；另外，宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）、委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）與玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）都出席就職典禮。
國家安全會議秘書長吳釗燮、外交部長李大維坐在外國使節區第1排，也相當顯眼。1060111
(中央社)
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