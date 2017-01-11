寒假少年活動 嘉市警局網路報名

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嘉義市警察局每逢寒暑假都會舉辦保護少年活動，由於內容多元，每每吸引家長排隊報名，為體恤家長辛勞，市警局今年改採網路報名方式。

嘉義市警察局表示，為預防少年於寒暑假期間涉足不當場所、流連網咖，避免產生偏差行為或誤入歧途，市警局每年寒暑假都會舉辦有益身心健康的保護少年活動。

由於活動完全免費，課程內容多元，每每吸引家長清晨排隊為子女報名；市警局為體恤家長排隊等候的辛勞，今年寒假首次改採網路報名，以節省家長奔波、等候的時間。

市警局指出，106年寒假期間保護少年活動，將自16日起至22日止接受網路報名，研習內容有桌球、甜品黏土手作、熱舞、美勞、陶笛等，每名學員以參加2項為原則。

此外，為了照顧弱勢家庭少年學生，營隊每項課程招收人數另增加1/10名額保留給弱勢家庭及族群，由社福機構鼓勵服務個案或其子女參加，研習期間自2月6日至2月10日止。

警方表示，少年容易因放長假而誤入不當場所，或參加不良民俗藝陣活動，甚至被引誘犯罪，籲請家長儘早為子女規劃正當休閒活動，讓子女在假期中，平安、健康、快樂成長。1060111

(中央社)