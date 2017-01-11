寒假少年活動 嘉市警局網路報名
嘉義市警察局每逢寒暑假都會舉辦保護少年活動，由於內容多元，每每吸引家長排隊報名，為體恤家長辛勞，市警局今年改採網路報名方式。
嘉義市警察局表示，為預防少年於寒暑假期間涉足不當場所、流連網咖，避免產生偏差行為或誤入歧途，市警局每年寒暑假都會舉辦有益身心健康的保護少年活動。
由於活動完全免費，課程內容多元，每每吸引家長清晨排隊為子女報名；市警局為體恤家長排隊等候的辛勞，今年寒假首次改採網路報名，以節省家長奔波、等候的時間。
市警局指出，106年寒假期間保護少年活動，將自16日起至22日止接受網路報名，研習內容有桌球、甜品黏土手作、熱舞、美勞、陶笛等，每名學員以參加2項為原則。
此外，為了照顧弱勢家庭少年學生，營隊每項課程招收人數另增加1/10名額保留給弱勢家庭及族群，由社福機構鼓勵服務個案或其子女參加，研習期間自2月6日至2月10日止。
警方表示，少年容易因放長假而誤入不當場所，或參加不良民俗藝陣活動，甚至被引誘犯罪，籲請家長儘早為子女規劃正當休閒活動，讓子女在假期中，平安、健康、快樂成長。1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。