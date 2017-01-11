冷氣團將南下 北部低溫可能探13度
中央氣象局預報，今天東北季風漸減弱，氣溫略回升；明天下半天起到13日，鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，13日到16日，北部低溫下探攝氏13度。
氣象局說，今天全台多雲到晴，北部、東北部及東部約20度到23度，其他地區可達24度到27度，頗溫暖舒適，但中、南部日夜溫差可達10度。
明天下半天起到13日，將有鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；中部以北及東半部將逐漸轉為短暫雨天氣，南部山區也會有局部短暫雨，其他地區雲量增加。
氣象局預測，13日到16日，北部空曠地區低溫下探13度，高溫約16度到18度；中部最低溫約14度，高溫約18度到21度；南部最低溫16度，高溫19度到23度。
氣象局說，17日清晨各地氣溫仍偏低，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；東半部及北部地區仍有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨。1060111
(中央社)
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