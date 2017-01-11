NBA》賈奈特成快艇顧問 先拉小喬丹1對1...

「狼王」賈奈特(右)將成為快艇隊顧問。左為灰狼中鋒唐斯。(美聯社資料照)

灰狼隊傳奇球星「狼王」賈奈特(Kevin Garnett)，今天現身快艇隊的訓練場館。賈奈特本週和快艇簽下工作合約，並且將擔任球隊的顧問。

被聘為顧問後，KG將不定期協助快艇訓練；早在開季訓練營，賈奈特就造訪過快艇，當時中鋒狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)說：「我希望賈奈特能永遠留在這裡。」總教練瑞弗斯(Doc Rivers)也很歡迎。

在今天快艇的訓練正式開始前，KG又拉著小喬丹在籃下進行一對一訓練。賈奈特和瑞弗斯與快艇前鋒皮爾斯(Paul Pierce)，在塞爾提克時曾合作過，3人的交情非常深厚。

(中時電子報)