遼寧艦過台海峽 美：望兩岸維持和平狀態
據中央通訊社與美國國務院報導，大陸解放軍遼寧艦昨晚通過台灣海峽一事，經我方國防部證實後，在今日美國國務院（United States Department of State）的記者會中，副發言人唐納（Mark Toner）回答表示，美國不願見到這類武力展示、或是任何形式的緊張升高。美方希望，降低整個亞太區域的緊張局面，並創造各國之間能溝通對話機制。國務院東亞與亞太地區事務發言人崔葛瑞絲（Grace Choi）更加強表示，美方將持續監視大陸未來的各項軍事活動和區域情勢發展，但對於大陸個別的活動沒有額外評論。
大陸解放軍近日來不斷地在周邊地區進行軍事活動，不僅遼寧艦頻繁出動，還派遣殲-6戰機飛行對馬海峽，在諸多邊界灰色地帶造成情勢緊張，甚至與日本航空自衛隊發生小規模衝突。如今，繼上回穿越太平洋第一島鏈後，又前往南沙群島進行宣示主權任務，返回大連基地的途中穿越海峽中線，引起兩岸再一次的緊張感，我方甚至派遣經國號戰機全程監視。
美方對此事情的態度是反對兩岸任何一方片面改變現狀，或是破壞和平局面，更不願海峽緊張局是升高，但對於在公海海域的軍事行動，尊重並保障各方在國際法中享有的空域與海域權利。
(中時電子報)
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