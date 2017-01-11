北韓飛彈若無威脅 美將情蒐不擊落
美國國防部長卡特（Ash Carter）今天表示，如果北韓發射的洲際彈道飛彈（ICBM）未產生威脅，美軍可能就不會將其擊落，以便蒐集相關情資。
路透社報導，歐巴馬政府將於1月20日卸任，卡特於任內最後一場新聞簡報時說：「如果飛彈有威脅性，將會被攔截，若無威脅，我們就沒必要這樣作，因為這可能對我們較有利；首先是能省下攔截武器，其次是當北韓飛彈沒威脅性時，藉其飛行時蒐集情資優於把它擊落」。
將留任參謀首長聯席會議主席的陸戰隊將領鄧福德（Joseph Dunford）也同意卡特的說法。鄧福德將成為川普就任總統後的最高階軍職軍事顧問。
北韓8日聲稱隨時可以在領導人金正恩所定的任何時間、地點發射洲際彈道飛彈，並且說，北韓致力發展軍備得歸咎美國的敵對政策。
北韓一旦充分發展出洲際彈道飛彈，可能威脅距離約9000公里外的美國本土。洲際彈道飛彈的最小射程約5500公里，但有些射程可達1萬公里或更遠。
法新社報導，北韓在2016年發動2次核試及多次飛彈試射，以尋求研發出能打擊美國本土的核武系統。
對於北韓究竟還有多久能實現完全的核子野心，分析家看法分歧，特別是北韓至今還沒有成功試射過洲際彈道飛彈。（譯者：中央社陳亦偉）1060111
(中央社)
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