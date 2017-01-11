同名學校辦共學 跨越城鄉差距

教育部推動「城鄉共學夥伴學校計畫」，許多學校擁有一模一樣的校名，辦學特色卻各異其趣，透過牽線彼此認識和交流。

教育部今年媒合全台不同地區的54所、26組小學（有的是3校一組），一同結為夥伴學校，讓城市和偏鄉中小學可以互相交流，學習環境不再侷限在單一地區。

今年有許多學校是以「校名」結合，例如台北市南湖國小和苗栗縣南湖國小，雖然都叫「南湖」，卻有完全不同的校史和環境。前者位於台北盆地近郊，推動觀星課程獲得好評，後者則是推動太鼓教學，如今兩相結合，更是動靜皆宜。

桃園市石門國小運用鄰近區域資源，推動漁產養殖課程，獲得學生歡迎。在城鄉共學計畫中與新北市石門國小互訪，後者則端出高爾夫球和縫紉特色課程。

教育部指出，城鄉共學除了實體互訪，還讓師生定時在網路上透過視訊互動，認識更多的新朋友，一同學習和成長。1060111

(中央社)