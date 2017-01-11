安倍明訪菲2天 可能訪杜特蒂家

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菲律賓總統府馬拉坎南宮今天證實，日本首相安倍晉三將於明起訪問菲律賓2天，他可能會參觀總統杜特蒂位於納卯市的宅邸。

馬拉坎南宮發言人阿貝拉（Ernesto Abella）清晨在廣播節目中說，「他週四會在馬尼拉，週五到納卯市。」

杜特蒂總統將在馬拉坎南宮設國宴歡迎安倍晉三，2人也會召開雙邊會議，討論貿易、商業、反恐以及其他區域性議題。

阿貝拉說，安倍晉三表示希望參觀杜特蒂的宅邸。

20世紀初，大約有2萬名日本人居住在納卯市，種植馬尼拉麻或從事農業生產，迄今仍有許多日本人的後代住在納卯市。

杜特蒂雖然對美國及歐洲國家心存芥蒂，但對日本態度友好。2016年10月，杜特蒂對日本進行了3天訪問。

日本是菲律賓最大援助國之一，東京於2012年承諾援助馬尼拉的10艘多功能巡邏艇，上個月剛完成第2艘的移交。1060111

(中央社)