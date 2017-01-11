眾水來朝群峰抱 畫家打造賞梅境
畫家唐龍才1995年在南投縣水里鄉買塊山坡地，20多年來一鏟一鋤打造畫室；這片擁有多樣植物和果樹的園區，此刻梅花正綻開，因位在轀轆山正頂峰，四面環山且濁水溪、陳有蘭溪及水里溪三溪匯流，景致壯美、成了藝文界人士賞梅祕境！
轀轆山海拔800多公尺，比水里街區高出約600公尺，夜間鳥瞰燈海，猶如1隻鳳凰；夏季晨間3大溪流河谷，幾乎天天有雲海；遠眺群峰，從北側集集大山、東側水社大山、合歡山、奇萊山與卓社大山，延伸到東南側的治茆山、西巒大山和郡大山。
再往南邊眺望，玉山歷歷在目，西南與西側則為阿里山脈；除了山巒，谷地間隱約可見日月潭發電系統之下池明湖水庫，以及新中橫公路、丹大林道沿線各聚落。
國立藝專及師大研究所畢業的唐龍才以水墨畫見長，執教於國立竹山高中5年前退休，另一半高惠琴目前還任職國立水里商工；夫妻倆將辛苦闢建的畫室名之為「龍琴山莊」，區內不乏猴洞等天然景物。
唐龍才畫壇地位舉足輕重，兒子唐子騏不遑多讓！在音樂界有排笛博士之稱。因子女都已成年，夫妻倆隱居山區耕畫，環視群峰、仰望鷹鷲盤旋，自比神雕俠侶；4月8日將在南投縣文化局舉辦「鄉情香韻」水墨畫展。
「龍琴山莊」百梅自成祕境，除畫友聚會交流，也偶見慕名客造訪，唐龍才以交朋友胸懷接受，但望發揮公德心，珍惜區內草木。
(中時)
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