台灣頂級飯店傳求售 價格遭狠砍
受政治因素與火燒車影響雙重打擊，大陸觀光客市場「急凍」，去年人數直直落，將近「腰斬」。影響涉及旅行社、遊覽車、旅館、餐廳、購物店、導遊、司機等面向，就連頂級飯店如文華東方酒店、美福大飯店、萬豪酒店等也經營困難，紛傳出售意願，但買賣價差高，成交欠缺臨門一腳。
據《壹周刊》報導，台北市松山區敦化北路的文華東方酒店確有出售意願，且買方傳有外資或中資等。目前文華東方酒店所堅持售價在450億元到500億元之間，可是買家開價頂多在200多億元，距離可成交價格相距太遠，還有得「喬」。
坐落於大直重劃區的美福大飯店及萬豪酒店也被業者點名詢問是否出售，美福大飯店的幕後操盤手是良茂建設機構董事長陳春銅，他說要買的人很多，但此刻出價多是詢問者居多。美福大飯店連同樓上50多戶「豪華事務所」出價在300億以上，但買方目前喊價235億左右；萬豪酒店則有香港資金指名想買，但萬豪經營層對出售旗下的飯店的態度相對保守，出售意願較低。
總之，台灣觀光產業陷入低盪期，若能以偏低價格插旗台灣頂級飯店，外資、陸資問價動作仍會一試再試。
(中時電子報)
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