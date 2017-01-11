天氣回暖 13日起轉濕冷

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氣象專家吳德榮表示，今天起冷空氣逐漸減弱，天氣好轉、氣溫緩慢回升，明(12)日溫暖舒適；週五(13日)鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫下降、天氣轉濕冷。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」指出，最新數值模擬顯示，11日白天起冷空氣逐漸減弱，天氣好轉、氣溫緩慢回升，12日溫暖舒適；因輻射冷卻效應，今明兩天早晚偏涼。明晚鋒面接近，北台灣降雨機率逐漸提高。

13日鋒面及大陸冷氣團開始南下，氣溫下降、天氣轉冷。週六、日(14、15日)北台灣非常濕冷，整天都在13至15度，沿海空曠地區有機會接近12度；其他各地也相當濕冷，體感溫度會特別低，要注意保暖。

下週一、二(16、17日) 北台灣氣溫白天僅微幅回升，整天氣溫仍在13至17度間，天氣依然濕冷；中南部白天因偶有陽光而氣溫回升、日夜溫差擴大。下週三冷氣團才逐漸減弱。

3000公尺以上高山是否有飄雪機會？吳德榮表示，最新模擬資料顯示，週五、六(13、14日)水氣充足，但氣溫尚未降至零度以下，降雪條件不足。15日起氣溫降至零度以下，15至17日中層大氣還有一些的水氣，若兩者搭配得宜，高山(3000公尺以上)飄雪是可以期待的。1060111

(中央社)