天氣回暖 13日起轉濕冷
氣象專家吳德榮表示，今天起冷空氣逐漸減弱，天氣好轉、氣溫緩慢回升，明(12)日溫暖舒適；週五(13日)鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫下降、天氣轉濕冷。
吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」指出，最新數值模擬顯示，11日白天起冷空氣逐漸減弱，天氣好轉、氣溫緩慢回升，12日溫暖舒適；因輻射冷卻效應，今明兩天早晚偏涼。明晚鋒面接近，北台灣降雨機率逐漸提高。
13日鋒面及大陸冷氣團開始南下，氣溫下降、天氣轉冷。週六、日(14、15日)北台灣非常濕冷，整天都在13至15度，沿海空曠地區有機會接近12度；其他各地也相當濕冷，體感溫度會特別低，要注意保暖。
下週一、二(16、17日) 北台灣氣溫白天僅微幅回升，整天氣溫仍在13至17度間，天氣依然濕冷；中南部白天因偶有陽光而氣溫回升、日夜溫差擴大。下週三冷氣團才逐漸減弱。
3000公尺以上高山是否有飄雪機會？吳德榮表示，最新模擬資料顯示，週五、六(13、14日)水氣充足，但氣溫尚未降至零度以下，降雪條件不足。15日起氣溫降至零度以下，15至17日中層大氣還有一些的水氣，若兩者搭配得宜，高山(3000公尺以上)飄雪是可以期待的。1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。