報導：美準第一千金將退出商業經營

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美國媒體今天報導，準第一千金伊凡卡將退出川普集團及自己名下品牌的經營。而剛獲準總統川普宣布出任白宮特別顧問的伊凡卡夫婿庫許納，則將辭卸家族房地產集團總裁職務。

法新社報導，在總統當選人川普（Donald Trump）宣布伊凡卡（Ivanka Trump）的夫婿庫許納（Jared Kushner）將擔任總統特別顧問之後幾個小時，就出現這樣的報導。

這些報導提到，川普集團（Trump Organization）發展與採購部門執行副總裁，以及產品包括服飾、鞋子和珠寶等個人品牌的伊凡卡，將遵守道德法律。

預定從紐約搬到華府的伊凡卡、庫許納據報挑中1處高檔區段的新房，但美國媒體認為伊凡卡現階段不會擔任正式職務。

儘管聯邦反裙帶關係法禁止總統僱用親戚，川普仍任用女婿任職白宮。庫許納的律師葛瑞里克（Jamie Gorelick）告訴「華盛頓郵報」（The Washington Post），有信心相關法律不適用於庫許納任命案。

葛瑞里克說，庫許納將辭去家族房地產集團庫許納公司（Kushner Companies）總裁職務，並「依聯邦方針放棄大批資產」。

華郵報導，伊凡卡計劃從川普集團辭職並離開自己的公司，至少短期之內她將聚焦安頓家庭以適應華府新生活。（譯者：中央社何宏儒）1060111

(中央社)