神秘失蹤 尼克控衛羅斯：家庭因素
美國職籃NBA紐約尼克隊主力控球後衛羅斯，昨天不告而別，缺席尼克對紐奧良鵜鶘隊的賽事，他今天歸隊說，由於家庭因素才不告而別，並澄清並非與教練不和而突然消失。
根據NBA官網發布的消息，「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）受訪說，他昨晚連繫球團總經理米爾斯（Steve Mills），今天歸隊後與總裁傑克森（Phil Jackson）和米爾斯見了面。
至於為何不告而別，缺席賽事，羅斯說，由於家庭因素，並澄清他的神秘失蹤與總教練何納塞克（Jeff Hornacek）沒有任何關係。
羅斯說，缺席因為家庭因素，與球隊或籃球沒有任何關係，「這是我人生第一次這樣激動，我必須回到家人身邊」，並因為需要有自己的空間，所以沒接聽尼克球團的來電。
何納塞克則說，既然羅斯由於家庭因素，不告而別，除了尊重他，也不會感到失望，不過希望羅斯能與球隊多溝通。
但「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）記者強生（K.C.Johnson）在個人的推特（Twitter）專頁貼文說，羅斯的缺席與他的兒子有關，因他覺得自己離兒子越來越遠，儘管這並非全部的原因。1060111
(中央社)
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