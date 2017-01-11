陸航母積極擴張 美提《重返海洋控制》戰略
因應中國航空母艦與隨行船艦在西太平洋的積極擴張，美國國防部9日發表《重返海洋控制》（Return to Sea Control）戰略白皮書，欲重回二戰前後列強控制海洋的局勢，除了增加船艦數量，也將提高美軍在全球關鍵海域的部署。美國海軍水面船艦部隊指揮官羅登（Tom Rowden）表示，未來水面艦艇將扮演重要角色。
羅登指出，美軍控制全球海域近1/4個世紀，如今新崛起的競爭者、無懼衝突的國家以及武裝的非政府集團，正挑戰美國及其盟邦夥伴的安全利益，全球已回歸大國在海上競爭的狀態，美軍必須因應做出調整。
「過去美國可以忽略水面艦艇的時代過去了」羅登說，隨著新海洋世紀的來臨，部分核大國正在挑戰美國曾建立的海上統治地位，未來水面艦艇將在「海洋控制」中扮演重要角色。美國準總統川普也要求建構更多軍艦，日前喊出「增加355艘艦艇」的目標。
美國第3艦隊卡爾文森號（USS Carl Vinson）航空母艦打擊群6日離開美西聖地牙哥港，這是自二戰後，首度由第7與第3艦隊在西太平洋海域共同執行任務，具高度戰略意義。美國太平洋司令部表示，卡爾文森號駛入太平洋後，即進行首次軍機起降訓練。
2017年內除了先前「科羅納多號」（USS Coronado (LCS-4)）部署至新加坡外，羅登指出，目前正在組建第1個瀕海戰鬥艦分隊，訓練人員、編寫行動流程和建造支援設施等，待第一瀕海戰鬥艦分隊完成後，就會開始部署艦艇。
(中時電子報)
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