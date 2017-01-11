旗糖再生 農業加工結合文創

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已有百年歷史的旗山糖廠已閒置10餘年，高市府與台糖公司共提「旗糖創新博覽園區」與「製糖工場再利用」計畫，未來將轉型為觀光轉運、糖業文化體驗及蔬果加工加值的創新基地。（都發局提供）中央社記者王淑芬傳真 106年1月11日

已有百年歷史的旗山糖廠已閒置10餘年，高市府與台糖公司共提「旗糖創新博覽園區」與「製糖工場再利用」計畫，未來將轉型為觀光轉運、糖業文化體驗及蔬果加工加值的創新基地。

市府都市發展局指出，東高雄從旗山、美濃一帶多為農林產業，但卻缺乏一處完整的農特產業園區，經與台糖公司研議，將合力發展打造為東高雄山城9區特色物產園區，做為糖業及蔬果加工加值的創新基地。

都發局指出，這項計畫已獲得經濟部、文化部核定，未來中央與地方預估陸續投入新台幣近億元經費推動成為高雄山城的新亮點。

旗山糖廠於1911年啟用，近百年的糖業製造場域和煙囟、機具都富含特色與時光軌跡，只是這處糖廠於2002年關廠閒置，場域早已湮沒在是荒煙蔓草之中，乏人聞問。

16公頃的場區內有完整的製糖機械設備及工場主體樣貌，其中1910年英國製造的甘蔗壓榨機，讓勘查的專家學者驚豔。

都發局長李怡德表示，市府擬定將旗山糖廠定調為高雄山城9區以農業和觀光發展軸心，計畫將百年歷史的旗山糖廠轉型為兼具觀光轉運、糖業文化體驗及蔬果加工加值等複合機能的創新基地。

都發局召集東高雄觀光產業聯盟、旗山聯合社區營造協會、旗山形象商圈促進會等地方觀光休閒協會與促進會共同推動旗山糖廠的轉型再造，第一階段園區整體規劃設計已經中央核定通過。

都發局將積極規劃招商，希望引進更多契合地方需求的農業加值和觀光文創業園區，讓旗山糖廠活化。1060111

(中央社)