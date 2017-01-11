運動畫刊泳裝特輯 體操女將展現力與美

美國「運動畫刊」（Sports Illustrated）新春發行的泳裝特輯，今年找來里約奧運奪金的體操女將拜爾斯和芮斯曼挑大梁，展現力與美的萬種風情。

年度運動畫刊的泳裝特輯總是吹皺一池春水又泛起陣陣漣漪，拜爾斯（Simone Biles）和芮斯曼（Aly Raisman）在特輯中的精彩表現，證明她們不僅能在體操競技拿滿分，面對鏡頭展現的張力與柔美姿態，也獲得象徵完美的10分。

根據運動畫刊率先掛載YouTube的搶先看短片，攝影師精準抓住拜爾斯和芮斯曼的神韻，風情萬種又狂野，精湛的表現不輸給專業模特兒。

拜爾斯被譽為當今美國體操小天后，去年里約奧運她個人獎牌數4金1銅，至於芮斯曼則獲得個人1金2銀，兩人都是美國體操界的明星。

2017年的運動畫刊泳裝特輯將在2月發行。1060111

(中央社)