昆凌露香肩緊貼周董 兩人「大小」反成亮點

周杰倫與昆凌感情甜蜜，兩人常合照放閃。(圖/周杰倫粉絲團官方微博)

周杰倫近日在香港連辦9場「地表最強」世界巡迴演唱會，不僅門票秒殺場場爆滿，連Angelababy及邱淑貞都到場聆聽，而身為老婆的昆凌自然也不缺席，不過兩人合照中的「大小」問題，竟成為討論焦點。

周杰倫粉絲團官方微博，昨天公布周董夫婦和好友麥烝瑋合照，只見周董挽著昆凌的肩，昆凌則是側身緊貼周董，右手插腰對鏡頭燦笑，此外更大露香肩展現姣好身材，不過難得火辣裝扮並未吸引網友關注，反而是夫妻倆的臉相倚竟掀起討論，網友驚呼「昆哥眼睛是倫妹三倍」、「杰倫小麥眼睛加一加都沒大嫂的大」，不過兩人甜蜜放閃依舊羨煞旁人。

(中時電子報)