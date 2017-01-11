海軍資深退將估 遼寧號要走10小時出台海

我要評比

在南海進行遠航訓練的大陸航母遼寧號已動身北返，我空軍戰機昨晚緊急升空做先期監控。（中新社）

一位資深的退役海軍將領認為，遼寧號早上7時進入台灣海峽，估計約10小時左右出台灣北部海域是正常的，亦即遼寧號約今天傍晚才會脫離台海。

這位資深退役將領昨晚即向記者分析，台海水域較複雜，判斷遼寧號不會走夜間通過台海。

這位退將表示，遼寧號過台海時間，得看它航速多少？戰鬥群編組有多少艦隨行？以及台海上的漁船和商船的海上通行狀況，這些都會影響遼寧號過台海的時間。

這位退將說，由於航母不宜高速航行，若以一小時20節算，這已算是高速，估算遼寧號航行10小時左右，出台灣北部海域是正常的。

(中時)