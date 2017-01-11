北京唯一繁體字私塾 散播對文字的愛

特派員看世界專欄中國大陸近年吹起「民國風」，學繁體字變得很時髦。北京就有家名叫繁體字的咖啡館，是京城唯一教繁體字的私塾，老闆娘來自台灣，她對文字的愛感染了愈來愈多大陸民眾。

走進離南鑼鼓巷不遠的後鼓樓苑胡同，這家不醒目的咖啡館就隱身在靜謐的巷中。店門上掛著簡約的「繁體字」招牌，與周遭充斥簡體字路牌的環境格格不入，也透露出店內與眾不同的氛圍。

咖啡館內採木質陳設，擺放著大量的繁體書，還有仿小學國語作業簿設計的復古臨摹本，處處都有台灣的味道。

老闆娘李雪莉是中文系出身，到北京生活10幾年，原本從事廣告業的她後來轉行經營這家咖啡館，還在店內「兼差」開了北京唯一教繁體字的私塾。

繁體字近年在大陸愈來愈流行，許多人刻印章選擇用繁體字呈現名字，店家招牌也慢慢可見到繁體字樣。但李雪莉教繁體字卻不是為了趕風潮，而是想讓更多人領略漢字的美。

她說，自己讀簡體字小說很難被感動，想了好多年才發覺，也許是因為簡體字無法呈現出一些文字背後的意思。例如「髮」的筆劃多，有種髮細如絲的感覺；而「髮」的簡體字是「發」，就失去這種味道。

經典的例子是「我的頭髮燒了」。如果用簡體字表達，「髮」變成了「發」，就會讓人無法分辨到底是「我的頭『發燒』了」還是「我的『頭髮』燒了」。

李雪莉幾年前開始在店內教課，不只教客人怎麼寫繁體字，週末還開起私塾，讓學生認識漢字的演變和部首的含意。

很多人可能會認為李雪莉這麼做是對中國文化負有很強的使命感，但她強調，這只是純粹興趣，基於對文字的喜愛才開課，「其實真的就是想做就做。」

最新一期的繁體字課堂上，5名學生來歷都不同，共通點是對文字都懷抱濃厚興趣。

學中醫的李小姐是因為文獻很多都採用繁體字才報名。學了繁體字之後，她更能掌握文字的邏輯性，但日常寫作卻不會用繁體字，因為「寫了繁體字跟大家交流反而會產生障礙」。

她表示，不覺得繁體字特別代表什麼，也不認為現今大陸用簡體字是「分化」，只能說是歷史發展需要，畢竟從大篆、小篆再到隸書，也都是演進過程。

龐先生也說，中國文化的文字一直在流轉，從最複雜的甲骨到現在的簡體漢字一直在做「減法」，算是一種進步。繁體與簡體字之間只是傳承的關係，沒有孰優孰劣的關係。

就連從小生長在繁體字環境的李雪莉也覺得，應該要跳脫繁體與簡體字孰優孰劣的爭論。

李雪莉開課後，曾有人上門「踢館」主張繁體字應該叫「正體字」。但她說，不太喜歡這樣有褒貶意味的名詞，兩者其實就是筆劃繁與簡的差別，「正相對就歪嗎？這也不對。」

教課到現在，李雪莉覺得自己已超脫繁簡好壞的拉扯，因為繁體字雖然感覺比較對，但很多簡體字其實也是來自古字。「當你去研究這中間演變上的差異時，我覺得那是一個趣味。」

李雪莉對文字的興趣，也一點一滴改變了很多顧客。

她表示，肯在臨摹本上學寫繁體字、明白筆劃順序的顧客結帳可打九折，原本很多人不願意，結果愈來愈多客人推開店門是說「我們又來寫字了」，而不是說要來喝咖啡。

「把你喜歡的事，做成別人喜歡的樣子。」這是李雪莉經營繁體字咖啡館保持的心態，而從顧客和學生的反應看來，她對文字那份純粹的興趣，確實已在京城慢慢散播開來。1060111

(中央社)