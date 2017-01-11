中部以南空氣糟 12測站達紅害

我要評比

中部以南包括嘉義、台南、高屏等部分地區今天受到大氣擴散不良的影響，空氣品質不佳，上午約8時30分有12測站達紅害等級。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，一早8時30分，包含嘉義、台南、橋頭、鳳山、大寮、楠梓、左營、前金、前鎮、復興、小港、馬祖等12個測站達到紅害等級，另有20多個測站達到橘色警戒即對敏感族群不健康等級。

環保署說，紅害等級地區是對所有族群不健康，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。

有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060111

(中央社)