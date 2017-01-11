驚！髮線倒退嚕快禿頭 楊冪：可能看不了幾年

楊冪高髮線引發熱議。（圖／取材自電視劇三生三世十里桃花、國劇大魔王微博）

大陸女星楊冪外表甜美，先前在《神鵰俠侶》、《仙劍奇俠傳》穿起古裝，飄仙氣模樣讓她人氣居高不下，還被封為「古裝劇女神」。而楊冪與趙又廷主演的新劇《三生三世十里桃花》中，楊冪在劇中的高髮線引發熱議，對此，她昨（10日）出席活動時也大方回應。

楊冪在《三生三世十里桃花》劇照中，身穿古裝、梳起包頭，其中盔甲造型露出光亮額頭，她的超高髮線成為焦點，遭網友吐槽「禿頭的節奏」，而楊冪出席新戲記者會時，她表示：「你們好好珍惜現在有頭髮的我，好好看《三生三世》裡美麗的我，畢竟可能看不了幾年了。」

楊冪高EQ回答髮線危機，同時這部戲也是楊冪、趙又廷首度合作，趙又廷直呼楊冪是個性豪放的女漢子，楊冪也說趙又廷感情豐富，爆料他演戲演著就哭了，兩人互動笑翻全場。

(中時電子報)