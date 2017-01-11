法大選民調 極右派竄升但當選機會仍小

法國媒體最新民調顯示，極右派民族陣線（FN）主席瑪琳．雷朋在總統大選第一輪投票支持率，會超越目前當選呼聲最高的前總理費雍，但兩人若在第2輪投票對決，仍是費雍當選。

根據法國公眾意見機構（Ifop）、iTele電視頻道、巴黎競賽雜誌（Paris Match）、南方電台（Sud Radio）合作製作的民調，瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的支持率會在第一輪投票中獲得26%到26.5%得票率，以1到2個百分點的微小差距，超越代表中間偏右派共和黨（LR）的費雍（Francois Fillon）。

這是瑪琳．雷朋首度在類似民調中超越費雍。

39歲的前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）穩定位居第3，勝過所有可能的左派參選人。

民調結果也顯示，若瑪琳．雷朋與費雍一起進入第2輪投票，費雍仍會以64%的得票率當選總統，意味法國選民對於選出一名極右派總統還是有所遲疑。

不過，若進入第2輪投票的是費雍和馬克宏，馬克宏將以52%比48%的差距當選總統。

根據法國制度，只有在第一輪投票中勝出的前兩名候選人，才能進入第2輪投票。

費雍於去年11月確定參選後，聲勢和民調一直領先，被認為最有可能當選下一任法國總統。但自從他推出的醫療保險改革計畫遭質疑保障範圍縮小後，民調數字就顯著下滑。

左派的社會黨（PS）將在一月底的初選中決定參選人，共7人角逐，這週將開始辯論。但各項媒體民調顯示，無論左派由誰參選，都會在第一輪投票就被淘汰。1060111

(中央社)