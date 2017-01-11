法大選民調 極右派竄升但當選機會仍小
法國媒體最新民調顯示，極右派民族陣線（FN）主席瑪琳．雷朋在總統大選第一輪投票支持率，會超越目前當選呼聲最高的前總理費雍，但兩人若在第2輪投票對決，仍是費雍當選。
根據法國公眾意見機構（Ifop）、iTele電視頻道、巴黎競賽雜誌（Paris Match）、南方電台（Sud Radio）合作製作的民調，瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的支持率會在第一輪投票中獲得26%到26.5%得票率，以1到2個百分點的微小差距，超越代表中間偏右派共和黨（LR）的費雍（Francois Fillon）。
這是瑪琳．雷朋首度在類似民調中超越費雍。
39歲的前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）穩定位居第3，勝過所有可能的左派參選人。
民調結果也顯示，若瑪琳．雷朋與費雍一起進入第2輪投票，費雍仍會以64%的得票率當選總統，意味法國選民對於選出一名極右派總統還是有所遲疑。
不過，若進入第2輪投票的是費雍和馬克宏，馬克宏將以52%比48%的差距當選總統。
根據法國制度，只有在第一輪投票中勝出的前兩名候選人，才能進入第2輪投票。
費雍於去年11月確定參選後，聲勢和民調一直領先，被認為最有可能當選下一任法國總統。但自從他推出的醫療保險改革計畫遭質疑保障範圍縮小後，民調數字就顯著下滑。
左派的社會黨（PS）將在一月底的初選中決定參選人，共7人角逐，這週將開始辯論。但各項媒體民調顯示，無論左派由誰參選，都會在第一輪投票就被淘汰。1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。