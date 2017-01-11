寒流襲捲歐洲 再添60死

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官員表示，歐洲各地最近氣溫都在攝氏零度以下，已有60人因此喪命，波蘭、羅馬尼亞與巴爾幹半島地區死亡人數更是顯著，其中移民與街友最容易因低溫受害。

歐洲地區氣溫急降，過去24小時內，波蘭已有6人喪生，巴爾幹半島地區也有7人凍死；羅馬尼亞宣布，最近有6人死於寒流。

華沙當局表示，去年11月1日起，國內因體溫過低死亡人數已增至71人。

波蘭部分地區氣溫低達攝氏零下20度，警方呼籲民眾幫助最容易因體溫過低受害的人，尤其是街友。

波蘭境內各地也發布霧霾警告，呼籲兒童與長者留在屋內，因為以煤及垃圾作為燃料的家用火爐，導致空氣汙染惡化程度創下近年新高。

歐洲各地最近已有60餘人喪命，其中許多為移民以及街友。（譯者：中央社周莉芳）1060111

(中央社)