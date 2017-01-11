高山降雪 吳德榮：週日有機會
入冬後高山首波降雪，週日有機會報到！氣象專家吳德榮表示，週日起氣溫降至零度以下，加上中層大氣有水氣，若兩者搭配得宜，3千公尺以上高山飄雪，是可以期待的。
吳德榮今（11日）在【洩天機教室】專欄表示，今白天起冷空氣逐漸減弱，天氣好轉、氣溫緩慢回升，明日白天溫暖舒適；明晚鋒面接近，北台灣降雨機率逐漸提高。
最新模擬資料顯示，這波鋒面及大陸冷氣團，除了有從孟加（拉）灣輸入的水氣、又有熱帶擾動從南海匯入的水氣，形成多雨的條件。
3千公尺以上高山是否有飄雪機會？週五、六(13、14日)水氣充足，但氣溫尚未降至零度以下，降雪條件不足。週(15)日起氣溫降至零度以下，週日至下週二(15至17日)中層大氣還有一些的水氣，若兩者搭配得宜，高山(3千公尺以上)飄雪是可以期待的。
吳德榮也特別提醒，未來的這波冷空氣，強度調弱、但持續的時間調長，雖不致變成「寒流」(台北巿≦10度)，但不可忽視的是，其擁有濕冷(體感溫度特別低)、持續時間又長等特性，影響程度決不亞於一般的「強烈大陸冷氣團」，請民眾要特別注意。
(中時電子報)
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