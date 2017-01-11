美官員：陸轟-6轟炸機飛南沙展示戰力

我要評比

1名美國官員今天指出，中國大陸1架轟-6（H-6）戰略轟炸機上週末飛到南沙群島週圍，在各方爭奪的南海再度展示戰力。

路透社報導，這是大陸轟炸機今年第2度在南海展開類似飛行。不願具名的這名官員說，上次是在1日。

這名官員指出，那樣的飛行可視為「戰略力量」展示。

美國準總統川普（Donald Trump）暗示，20日就任後將對大陸採取更強硬做法，並發文批評北京的貿易慣例、指控大陸未幫助遏制擁有核武的北韓。接下來大陸即展開這樣的飛行。

五角大廈發言人羅斯（Gary Ross）說，對大陸轟炸機最近行動無具體評論。不過他指出：「我們持續觀察中國進行中的一系列軍事活動。」

大陸1架轟-6轟炸機12月沿著南海「九段線」飛行，並繞飛台灣。（譯者：中央社何宏儒）1060111

(中央社)