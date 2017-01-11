眼震致白內障手術難度高 老婦眼茫茫

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一名6旬老婦10多年來飽受白內障所苦，但她因患有先天性嚴重眼震，遲遲不敢開刀，直到日前視力惡化到剩下不到0.1，她才接受手術治療，術後視力恢復到0.7，不再「眼茫茫」。

亞洲大學附屬醫院眼科主任梁中玲表示，「眼球震顫」（nystagmus）是一種不自主的眼球擺動，可能是先天性中樞神經病變，或是後天疾病、受傷導致。

梁中玲指出，根據國外研究，先天性眼球震顫的發病率約為1/6550，主要症狀為眼球宛如鐘擺般規律擺動，而患者常伴隨弱視或頭位偏斜問題，對生活造成不小困擾。

梁中玲也提醒，防治白內障，即使冬天也有紫外線，需要戴太陽眼鏡，使用手機時，亮度要調降到25%以下，因為白內障惡化時是沒有任何疼痛感覺的，必須要定期檢查，以免延誤治療引發青光眼。1060111

(中央社)