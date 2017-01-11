司法節研討會 法務部籲修法「保全羈押」防重罪大咖落跑

我要評比

今天是1月11日司法節，法務部、司法院、律師公會全聯會今早舉辦「司法節學術研討會」。法務部鑑於近年來多名重罪被告在發監前夕落跑，在會中呼籲修法增訂被告有到庭義務、保全羈押制度，以防範被告落跑事件一再發生。

今天的研討會，由法務部長邱太三、司法院長許宗力及律師公會全聯會會長蔡鴻杰致詞，研討會共三場，第一場由法務部主辦，邀請政治大學法律系教授楊雲驊發表「重建司法公信—以保全羈押制度為中心」，並由警察大學刑事警察學系教授林裕順及輔仁大學法律系副教授張明偉進行與談。

第二場及第三場研討會則分別係司法院主辦之「政府資訊提供申請權之審查與救濟」、律師公會全聯會主辦之「言論自由與進行中的司法案件」等議題。

法務部表示，為重塑司法公信、導正應重視司法判決結果之觀念，法務部自2016年以來即不斷呼籲應儘速修正刑事訴訟法，規定宣判時被告有到庭義務、判處一定刑期者，法院應進一步審酌是否羈押，法務部強調，先進法治國家如德國、美國、日本等國，都有相關規範。

法務部希望透過今天學術研討會的廣泛討論，對此一議題應能有更深入之認識，提供我國修法時參考。

(中時)