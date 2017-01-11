台人遊輪旅遊成風潮 去年搭乘人數達27萬人
國人搭遊輪旅遊已成風潮！台灣國際郵輪協會理事長吳勛豐10日在台中指出，台灣郵輪客源市場2014年已躍居亞太第2名，僅次於大陸，2015年搭乘人數約22.8萬人次；去年預估已達27至28萬人次。
吳勛豐進一步表示，麗星郵輪看好台灣郵輪客源市場持續成長，今年除了現有的「寶瓶星號」郵輪繼續彎靠以外，3至5月將加碼新闢「處女星號」，以高雄、香港、馬尼拉、老沃為母港走日本線；6月還將加開基隆港4航次、高雄港2航次，也是走日本線，預估2017年台灣郵輪出國人數上看33至35萬人次，創下歷史新高。
台中市觀光旅遊局長陳盛山為了促進中部地區郵輪觀光發展，協助台中港務分公司發展郵輪產業，10日下午邀集包括台灣國際郵輪協會、以及麗星郵輪、皇家加勒比海國際郵輪、歌詩達郵輪、公主郵輪等航商，還有雄獅、山富、鳳凰國際等旅行社，以及多家船務代理商等數十位業界代表，共同舉行「促進中部地區郵輪觀光產業座談會」。
台灣港務公司台中港務分公司總經理鍾英鳳表示，台中港為發展郵輪母港，將興建18號碼頭，提升大型郵輪、兩岸客輪及國內航線的服務容量；同時也將配合台中港潮差，今年將編列預算興建19號碼頭建置旅客船橋，以利郵輪旅客舒服安全上下船。
陳盛山與吳勛豐同時籲請政府，讓團進團出的遊輪遊客、能享有24至48小時的過境免簽證優惠，增加台灣國際郵輪客運量！吳勛豐強調，搭乘郵輪過境日本、韓國、香港、澳門、大陸等國家均享有免簽證優惠，兩岸辦理簽證卻需要20個工作天，阻斷了許多想搭郵輪來台旅遊的陸客團。
(工商)
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