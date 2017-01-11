談川普推特 美前國務卿歐布萊特深感憂慮

美國前國務卿歐布萊特表達她對於川普以「推特治國」的憂慮。（圖/美聯社）

美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）女士日前接受華府智庫專訪，談到即將上任的準總統川普（Donald Trump），身為美國史上第一位女性國務卿的她表示「深感憂慮」。尤其是川普的推特「治國」，恐讓講求保密、多方斡旋和精巧文字的外交政策陷入危機。歐布萊特女士認為，各國元首與政府的溝通管道存在已久，川普不該將推特當成他未來治國和與國會、外國政府溝通的橋樑。

據美國國會山報（The Hills）報導，柯林頓（Bill Clinton）時期的國務卿歐布萊特先前在美國和平研究中心（U.S. Institute of Peace）專訪，談到20號將上任的總統當選人川普時，幽默地表示「我會嘗試著全程保持禮貌和理性。」這位曾為美國外交政策努力多年的女士認為，「對川普，我最擔心的就是推特上那些文字和其造成的影響，長年以來各國政府與元首早有一套正式的溝通管道，像是推特上短篇（140個字）且未經深刻考慮的文字，是否真能反應大眾想法、政府的考量和國會態度？我認為推特做不到。」

美國歷任國務卿（由左至右分別為）：凱瑞、希拉蕊、鮑威爾和歐布萊特。（圖/美聯社）

身為過去柯林頓重要的外交助手，歐布萊特在選舉期間也曾替希拉蕊站台。（圖/美聯社）

同時訪問在場的還有即將卸任的國務卿凱瑞（John Kerry），他同樣也批評川普的「推特治國」，並提出警告，「全球各國（包含美國）應開始擔心，民粹主義興起和缺乏實質對話的年代即將到來。如果未來政府政策都由140個字的推特組成，將有許多重要內容和闡述，因為字數限制而被省略，這恐怕會造成更多偏頗與錯誤認知。」

現任教於喬治城大學（Georgetown University）的歐布萊特，是柯林頓總統時期重要的外交左右手，她出生於1937年的捷克布拉格，父親就是一名外交官，全家在1948年因反共而流亡至美國。擁有哥倫比亞大學博士的她，1993年出任美國駐聯合國（UN）大使一職，任內爆發盧安達大屠殺事件（Rwandan genocide），一度與聯合國官方在處理方式上僵持不下。在4年任滿後，被提名為國務卿人選，接替原來的克里斯多福（Warren Christopher）於1997年上任，成為美國政治史第一位女性國務卿。

(中時電子報)