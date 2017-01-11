海倫清桃控夫家暴 淚訴不要再當傀儡
藝人海倫清桃8日與老公戴發奎牽手現身承認結婚18年，今天爆出海倫清桃淚訴遭到戴發奎長期監控及家暴，她說，「我不要再做一個傀儡了」。
被稱為「越南林志玲」的海倫清桃（阮菁桃）8日先在社群網站臉書（facebook）貼文自曝已婚，下午與老公戴發奎牽手現身、鞠躬道歉，承認結婚18年，臉書貼文是戴發奎寫的，且海倫清桃是越南人，不是台越混血，年齡、學歷也造假。
海倫清桃造假風波延燒，戴發奎自稱博士肄業，學歷也被指造假、是船員，戴發奎昨天拿出博士班招生考試通知單，反駁沒當過船員，還撂話如有人可拿出他跑船證據，懸賞新台幣1億元。
今天又爆出新爭議，海倫清桃昨天接受平面媒體專訪哭訴被老公長期監控、多次家暴，「我不要再做一個傀儡了，我不想要一直被一個人盯著，真的太辛苦了」，並提到「我們不是人家養的狗」。
海倫清桃說，戴發奎很少打耳光，因會影響她出去工作，通常打身體部分，踢、捶等，打肚子較多，8日記者會後還被打肚子，她與經紀人去備案，聲請保護令，「我覺得目前是安全的」，「我也想要跟戴先生說，希望他可以放我自由」。
記者上午多次聯絡戴發奎，但對方未接手機，也未回覆手機訊息。1060111
(中央社)
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