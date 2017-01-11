美國前台裔官員 受邀出席川普就職典禮
美國總統當選人川普將於20日就職，來自台灣的前美國聯邦中小企業局副局長徐紹欽，獲邀參加川普就職典禮。他說，美國即將展開企業家治國新局，很高興能見證這歷史新頁。
徐紹欽受邀出席川普（Donald Trump）就職典禮，他電郵答覆記者詢問表示，待川普就任後，美國即將展開「企業家治國」新局，自己是華裔能受邀觀禮，感到興奮又驕傲。
他說，在經歷去年底美國總統大選共和與民主兩黨選戰後，美國民主再次深化，心中感觸良多。
徐紹欽預計17日啟程前往華府，參加18日在華府舉行的共和黨主席交接典禮，以及20日慶祝川普就職的各項活動。
徐紹欽旅美經商40年，創業有成，成立了美國國防部認可的承包商「製造科技公司」（MTI），生產F-18大黃蜂戰機等軍武的專用零件。
徐紹欽於2005年將MTI賣給英國航太公司（BAE），他後來被前總統小布希（George W. Bush）延攬為中小企業局副局長。1060111
(中央社)
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